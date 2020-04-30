 
 
Апрель 30th, 2020

30-летняя китаянка перенесла более ста пластических операций и стала идеальной

30-летняя китаянка перенесла более ста пластических операций в погоне за идеальной внешностью

Ву Сяочэнь до и после операций

30-летняя жительница Пекина Ву Сяочэнь рассказала CNN, как пластическая хирургия стала ее наваждением: девушка перенесла более ста пластических операций и открыла две клиники пластической хирургии в столице Китая.

Сяочэнь рассказала, что первый раз легла под нож пластического хирурга в 14 лет — сделала липосакцию бедер. Ву не устраивали ее объемы после перенесенного аутоиммунного заболевания и приема гормональных препаратов. Как утверждает CNN, деньги на операцию дала ей мать.

 

Ву Сяочэнь

Ву Сяочэнь до операций

 

 

Ву Сяочэнь

…и сейчас

 

Вскоре Ву пополнила ряды тех пациентов пластических хирургов, которые не могут остановиться в поисках идеальных себя. За 16 лет Сяочэнь сделала более ста различных пластических операций (часть из них потребовалась после неудачных хирургических вмешательств) и потратила на них 4 миллиона юаней (42 миллиона рублей).
Каждые два-три года я делаю несколько процедур. Хирургия стала для меня чем-то вроде пристрастия,— сказала Сяочэнь.

 

Ву Сяочэнь

 

С каждым годом все больше китаянок используют пластическую хирургию, чтобы стать обладательницами больших глаз, узких носов, высоких скул… Они подражают героям японских комиксов, звездам южнокорейской поп-музыки и западным звездам. Лица китайско-гонконгской модели Анджелы Бейби и актрисы Фань Бинбин стали ориентирами для многих молодых поклонников косметической хирургии в Китае.

 

Анджела Бейби

Анджела Бейби

 

При этом китайские СМИ регулярно сообщают о неудачных случаях хирургического вмешательства и даже смертях пациентов. Китайская национальная комиссия здравоохранения в ходе годовой проверки деятельности пластических хирургов возбудила 1 200 уголовных дел. Несмотря на риски, Китай быстро догоняет США по общему количеству пластических операций.

 

Фань Бинбин

Фань Бинбин

 

Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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