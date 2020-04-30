Апрель 30th, 2020

Дочь Абрамовича опубликовала фото с курорта

Дочь Абрамовича только и делает,что отдыхает. Софья постоянно переезжает с одного курорта на другой и не забывает публиковать фото для поклонников. И даже карантин ей не помеха.

Дочь миллиардера поделилась новым кадром с подписчиками. Девушка предстала перед поклонниками в закрытом ярком купальнике. Наследница бизнесмена плескается в лазурных водах живописной лагуны и явно наслаждается жизнью.

Девушка не стесняется демонстрировать пышные формы и нередко появляется на фотографиях в коротких платьях, шортах или купальнике. Судя по комментариям под постами, фанатам нравятся такие наряды Софии.

«Ты – мечта!», «Вау!» «Стройная», – расхваливают наследницу Абрамовича подписчики.