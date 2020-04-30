 
 
Апрель 30th, 2020

Дочь Абрамовича опубликовала фото с курорта

софа абрамович1Дочь Абрамовича только и делает,что отдыхает. Софья постоянно переезжает с одного курорта на другой и не забывает публиковать фото для поклонников. И даже карантин ей не помеха.

Дочь миллиардера  поделилась новым кадром с подписчиками. Девушка предстала перед поклонниками в закрытом ярком купальнике. Наследница бизнесмена плескается в лазурных водах живописной лагуны и явно наслаждается жизнью.

Девушка не стесняется демонстрировать пышные формы и нередко появляется на фотографиях в коротких платьях, шортах или купальнике. Судя по комментариям под постами, фанатам нравятся такие наряды Софии.

 «Ты – мечта!», «Вау!» «Стройная», – расхваливают наследницу Абрамовича подписчики.

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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