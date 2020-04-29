Апрель 29th, 2020

Видео Пентагона с НЛО прокомментировал известный ученый

Не так давно в СМИ появилась информация,что Пентагон разместил в сети видео с НЛО. И специалисты подтвердили его подлинность.

Этот ролик впервые появился в сети около 3 лет назад, однако сотрудники Пентагона реанимировали его и тем самым посчитали нужным на весь мир заявить о том, что НЛО существует. Это видео прокомментировал известный российский уфолог .



Оборонное ведомство Соединенных Штатов не планировало обнародовать ролик, однако позднее подлинность этого видео признали в Военно-морских силах США.

В итоге Пентагону пришлось официально разместить видео, а также прокомментировать его. Сообщается, что неопознанный объект был снят экипажами боевых самолетов осенью 2004 года и зимой 2015 года. Комментируя видео, уфолог отметил, что о существовании внеземных цивилизаций на Западе говорили неоднократно, однако мало кто знает, что в Советском Союзе тоже были секретные военные программы.



Эксперт рассказал, что в СССР были программы, которые изучали аномальные явления, и одна из таких программ появилась еще в начале 70-х годов.

«То есть в 2020 году исполняется 50 лет изучению этой темы. Просто публично это не признают по разным причинам», — добавил ученый.

Он отметил, что государственные органы большинства стран не будут открыто признавать, что о существовании внеземных цивилизаций было известно еще несколько десятилетий назад.