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Видео ,на котором Мерил Стрип пьет из горла виски, стало вирусным

мерил стрипМерил Стрип показала на видео, как смешивает себе коктейль и пьет алкоголь. Актриса, напевая одну из песен, хотела налить себе виски, а потом махнула рукой на приличия и хлебнула из горла. В результате 70-летняя звезда стала героиней гифки, которая облетела весь Instagram.  

Американская актриса театра и кино, продюсер сейчас на карантине и временно приостановила свою деятельность.  Эксперты часто называют голливудскую знаменитость одной из величайших представительниц современного кинематографа и единственной, кто не превратил себя в бренд, а умудряется походить на всех сразу.

По числу номинаций на «Оскар» ей пока нет равных, в числе ее заслуг — закон о запрете применения пестицидов в продуктах питания.

В фильмографии Стрип немало картин, за которые она получила копеечный гонорар только потому, что заинтересовалась самим процессом съемок. С молодости Мерил считала себя некрасивой, но и сейчас смеется над коллегами — клиентами пластических хирургов.

 

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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