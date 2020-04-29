Апрель 29th, 2020

Видео ,на котором Мерил Стрип пьет из горла виски, стало вирусным

Мерил Стрип показала на видео, как смешивает себе коктейль и пьет алкоголь. Актриса, напевая одну из песен, хотела налить себе виски, а потом махнула рукой на приличия и хлебнула из горла. В результате 70-летняя звезда стала героиней гифки, которая облетела весь Instagram.

Американская актриса театра и кино, продюсер сейчас на карантине и временно приостановила свою деятельность. Эксперты часто называют голливудскую знаменитость одной из величайших представительниц современного кинематографа и единственной, кто не превратил себя в бренд, а умудряется походить на всех сразу.

По числу номинаций на «Оскар» ей пока нет равных, в числе ее заслуг — закон о запрете применения пестицидов в продуктах питания.

В фильмографии Стрип немало картин, за которые она получила копеечный гонорар только потому, что заинтересовалась самим процессом съемок. С молодости Мерил считала себя некрасивой, но и сейчас смеется над коллегами — клиентами пластических хирургов.