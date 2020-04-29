 
 
Апрель 29th, 2020

В Украине правительство Зеленского негласно ввело выездные визы для украинцев за границу

В Украине правительство Зеленского ввело выездные визы для украинцев за границу. Теперь каждый запрос на выезд украинцев в случае их трудоустройства зарубежом будет рассматриваться в специальной службе Кабмина. Это сделано по словам представителей кабмина для того, чтобы удержать «заробитчан дома». В частности об этом пишет известный блогер, волонтер и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

«Я периодически встречаю дебилов, которые ностальгируют по СССР. Реально, такие встречаются, никак твари не вымрут.

Так вот, теперь насколько было клево в СССР могут испытать на своей шкурке все — ибо Кабмин ввел негласные выездные визы.

Скриншот с сайта Кабмина. Welcome to USSR!»
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Category: Новости, Украина ﻿
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