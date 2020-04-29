Апрель 29th, 2020

В России избили чиновников,которые собирались поджечь лес

Чрезвычайное происшествие случилось в Сибири.В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса. Об этом сообщает портал местных новостей.

Поджигателями оказались местные чиновники. По информации СМИ, они приехали на аэролодке и поджигали леса, а пожары снимали с квадрокоптера.

При себе у них обнаружили три канистры с бензином. Возмущенные жители избили первого заместителя мэра Усть-Кутского района Михаила Барса.

Задержанные утверждают, что прибыли в район по служебной надобности. Как сообщает местная служба новостей , они решили снять с квадрокоптера термоточки, информация о которых поступила в районную администрацию. Это было необходимо для подготовки пресс-релизов и других материалов на тему пожарной безопасности в лесах района.