Апрель 29th, 2020

В Египетском храме бога Осириса нашли доисторическую закодированную «голограмму»

В Египетском храме бога Осириса нашли доисторическую закодированную «голограмму». С помощь полихроматического нанесения красок древние создали изображение, имитирующее трехмерность, которое было скрыто от археологов на протяжении столетий. Рисонок представляет собой зашифрованные символы, которые пока остаются загадкой.

Исследователи изучили постройку храмового комплекса, которая посвящена богу загробного мира Осирису и построена в VII веке до нашей эры, в конце эпохи XXV династии, во времена правления фараона Тахарки.

Ученые воспользовались различными методами, в том числе ультрафиолетовой флуоресцентной фотографией, инфракрасной рефлектографией и индуцированной инфракрасным излучением люминесценцией в видимом свете, которая и позволила выявить невидимые невооруженным глазом синие краски.

Здание, которое изучили археологи, состоит из двух смежных комнат, в одной из них изображался мир живых, а в другой — загробный мир. Исследования показали, что постройка являлась частью крупного храма, состоящего из большего количества помещений.

Египетский синий — один из древнейших синтетических красителей, который получают при нагревании смеси карбоната кальция и диоксида кремния до 800-1000 градусов Цельсия. Его часто использовали для украшения архитектурных элементов, создания изображения и других целей, однако к настоящему времени полихромия почти полностью исчезла.