 
 
Апрель 29th, 2020

В Антарктиде обнаружена неизвестная замаскированная база — исследователи пока не могут понять чья она

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В Антарктиде обнаружена неизвестная замаскированная база — исследователи пока не могут понять чья она. Дело в том, что ее конструкция выглядит достаточно странно, а сами размеры немалые.
УфологИсследовательВ Тайване уфолог Скотт Уоринг изучал карты в приложении Google и увидел на одном из изображений неизвестный объект. Объект имел треугольную форму и располагался на поверхности ледника острова Лавуазье в Антарктиде.

По предположениям специалиста, раньше объект был полностью скрыт в глубине льдины, но из-за начавшегося глобального потепления он оттаял и стал видимым для людей. Также рядом заметно прямоугольное отверстие — возможно посадочный порт.

Уфолог считает, что в этом месте располагалась база засекреченная пришельцев или просто неизвестных летательных аппаратов.

Category: Видео, Мир, Наука, Новости ﻿
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