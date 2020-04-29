 
 
Апрель 29th, 2020

Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа объявил о пройденном пике эпидемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Он заявил, что число вылечившихся пациентов уже вдвое превысило число инфицирований. Коджа отметил, что уровень летальности от пневмонии COVID-19 в Турции — самый низкий в Европе. Он добавил, что, если продлить карантинные меры до конца мая, нового роста числа зараженных не будет.

23 апреля бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыш отметил, что страна не совсем правильно повела себя в начале борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2. По его словам, такие правительственные меры, как введение карантина и комендантского часа, были приняты не совсем своевременно, из-за чего в отставку даже попытался уйти глава МВД.

Category: Мир, Новости ﻿
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