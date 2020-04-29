 
 
Апрель 29th, 2020

«Темный Феникс» оказался самым провальным фильмом 2019 года

"Темный Феникс" оказался самым провальным фильмом 2019 года

Издание Deadline составило список фильмов 2019 года, потерпевших самые большие кассовые неудачи.

Первое место занял супергеройский экшен «Люди Икс: Темный Феникс», собравший по всему миру лишь 252 миллиона долларов при бюджете в 200 миллионов. Это оказался худший результат в рамках франшизы о супергероях-мутантах. Напомним, что и рецензии картина получила крайне негативные.

«Терминатор: Фатум» расположился на второй строке антирейтинга с результатом 261 миллион долларов сборов при производственном бюджете в 185 миллионов (плюс около ста миллионов затраты на маркетинг). Третье место занял мюзикл «Кошки», заработавший 74 миллиона долларов при бюджете в 95 миллионов.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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