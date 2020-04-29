Апрель 29th, 2020

Священник ПЦУ МП проводил богослужения у себя дома и скончался от коронавирусной инфекции

В течении прошедших суток двое людей скончались от коронавируса в Шумском районе Тернопольской области, причем они оба имели отношение к церкви. В частности, известно, что один из скончавшихся в результате заражения COVID-19 – 55-летний священник Украинской православной церкви Московского патриархата из села Потуторов. Еще одна жертва — 66-летний мужчина из Шумска. Местные говорят, что шумчанин был участником церковного хора в Православной церкви Украины.



Данные о смертях двух смертях в области подтвердила и Шумская районная государственная администрация. «Оба случая подтверждены лабораторно.

У священника с Потуторова анализ на исследование взяли при жизни, а вот у шумчанина, которого госпитализированы вчера в больницу, после смерти», — сказано в сообщении. Что касается священника, то, как пояснил глава Шумской ОГА Виталий Кудлак, даже несмотря на карантин и проведения чиновниками бесед с духовенством, он втайне проводил в присутствии прихожан богослужения.



«Он проводил службы в частном помещении. Так что сегодня была проведена огромная работа нашими медиками, другими медиками по выявлению широкого круга контактных лиц для взятия у них анализов», — сказал он.