 
 
Апрель 29th, 2020

Сексуальная Эмили Ратаковски показала еще одну модель купальников из своего бренда

ратаковски2 В 2017 году Ратаковски вместе со своей  подругой детства  создали бренд одежды Inamorata и с помощью Instagram стали делать успешные продажи. Сначала это была скромная линейка из купальников в горошек, но после девушки начали расширять свой ассортимент нижним бельем, повседневной одеждой и аксессуарами.

Подруги не стали привлекать инвестора со стороны и сами занялись раскруткой бренда. Эмили начала продавать личный бренд в Instagram еще в то время, когда мало кто использовал социальную сеть для рекламы своих товаров.

Девушка признаётся, что на создание собственной марки её подтолкнули небольшие проценты от прибыли рекламы  для других брендов, в то время как коллаборации и агенты получают гораздо больший доход.

 Теперь, когда модель объявляет в Instagram о новинке своего модного бренда,товары раскупают меньше чем за сутки. Армия фанатов Эмили составляет 26 млн человек.

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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