Апрель 29th, 2020

Сексуальная Эмили Ратаковски показала еще одну модель купальников из своего бренда

В 2017 году Ратаковски вместе со своей подругой детства создали бренд одежды Inamorata и с помощью Instagram стали делать успешные продажи. Сначала это была скромная линейка из купальников в горошек, но после девушки начали расширять свой ассортимент нижним бельем, повседневной одеждой и аксессуарами.

Подруги не стали привлекать инвестора со стороны и сами занялись раскруткой бренда. Эмили начала продавать личный бренд в Instagram еще в то время, когда мало кто использовал социальную сеть для рекламы своих товаров.

Девушка признаётся, что на создание собственной марки её подтолкнули небольшие проценты от прибыли рекламы для других брендов, в то время как коллаборации и агенты получают гораздо больший доход.

Теперь, когда модель объявляет в Instagram о новинке своего модного бренда,товары раскупают меньше чем за сутки. Армия фанатов Эмили составляет 26 млн человек.