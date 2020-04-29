Апрель 29th, 2020

Репортер ABC вышел в прямой эфир без брюк — и стал героем дня

Вчерашний эфир программы «Доброе утро, Америка» на телеканале ABC вошел в историю из-за забавной оплошности, которую допустил корреспондент Уилл Рив. Из-за пандемии коронавируса репортер вынужден был выйти в прямой эфир с ведущими утреннего шоу Майклом Страханом и Эми Робах, работающими в студии, прямо из собственного дома.

Сначала его репортаж ничем не отличался от сюжетов других журналистов: Уилл Рив появился в прямом эфире в рубашке и пиджаке, поприветствовал ведущих и приступил к своему сюжету, который был посвящен фармакологии будущего. Первые секунды нижнюю часть экрана закрывала информационная плашка, после исчезновения которой все зрители программы увидели, что в эфир Рив вышел без брюк, — репортер явно рассчитывал на то, что его нижняя часть не войдет в кадр.

Внимательные зрители не упустили возможности сделать скриншот и запостить его в твиттере, с юмором отметив, что на самоизоляции Уилл Рив немного расслабился и теперь носит только верхнюю часть костюма. Многие начали гадать, в чем же именно Уилл вышел в эфир: в трусах или все-таки в шортах.

Один из коллег Рива, кинокритик из Detroit News Адам Грэм, также опубликовал в своем твиттере кадр с репортером и пошутил:

Эй, наденьте штаны на моего парня!

Уилл Рив с коллегами в эфире «Доброе утро, Америка»

Уилл сразу же ответил Адаму и уверил его в том, что на нем в тот момент были именно шорты:

Клянусь, это шорты!

Уилл Рив

Позже в твиттере Уилл Рив подробно объяснил всем зрителям, как же так вышло, что в прямой эфир он вышел без брюк. Репортер утверждает, что сразу же после репортажа планировал позаниматься спортом, поэтому решил одеться так, чтобы не тратить много времени на смену костюма:

Я пытался эффективно распределить свое время и слишком рано подготовился к утренней тренировке, к которой планировал приступить сразу же после репортажа. Семья, друзья, а также сотни незнакомцев в сети заставили меня пересмотреть мой утренний сюжет. Любые советы от людей, которые во время своих рабочих видеозвонков надевают дома ремень, брюки и даже обувь, только приветствуются. А теперь вернемся к работе. В брюках.

К слову, мало кто всерьез осудил Уилла Рива за допущенную оплошность — большинство вошли в положение корреспондента и посмеялись над сложившейся ситуацией. При этом популярность репортера на просторах сети только возросла: люди продолжают делиться кадрами Уилла, сделанными в прямом эфире, и теперь куда внимательнее смотрят его ежедневные сюжеты.

Отличные бизнес-шорты!

Пусть карантин освободит нас от привычных рамок!

Мне кажется, он прекрасен!

Новости в брюках — это устаревшие новости! Даешь новости в шортах или трусах!

— шутят над неосторожностью Уилла Рива пользователи твиттера.