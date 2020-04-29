Апрель 29th, 2020

Регина Тодоренко теряет огромные деньги из-за нескольких необдуманных слов

Регина Тодоренко недавно попала в большой скандал из-за неосторожного высказывания по поводу семейного насилия. В результате этого,некоторые компании начали разрывать с ней рекламные контракты.

Благодаря рекламе в микроблоге ежегодно Тодоренко зарабатывала более 800 тысяч долларов, однако эксперты не сомневаются в том, что доходы ведущей будут стремительно снижаться.

В частности, недавно сотрудничество с телеведущей прекратила компания PepsiCo. Телеведущая больше не сможет рекламировать соки, и за эту рекламу ей должны были заплатить около 19 миллионов рублей.

Известный бренд памперсов тоже прекратил сотрудничество, также известно, что остальные бренды, сотрудничающие с Тодоренко, пока не делали официальные заявления. По оценкам специалистов, если известные компании не захотят продлевать сотрудничество, Регина может потерять примерно 40% доходов.



Ситуацию прокомментировал известный адвокат . По его словам, ведущая может попробовать оспорить разрыв этих контрактов в суде, но чтобы понять, есть ли у нее какие-то шансы, нужно внимательно изучить все контракты.

По его мнению, Тодоренко сказала, что думает и высказала личное мнение, а это никто не любит, и часто прямолинейных людей просто закидывают камнями и начинают травить.