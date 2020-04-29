Апрель 29th, 2020

Странное платье с декольте сделало Хайди Клум героиней мемов

На днях вышел финальный выпуск шоу о моде Making the Cut, который 46-летняя Хайди Клум ведет со своим давним коллегой Тимом Ганном — fashion-консультантом, известным по проекту «Подиум». Однако, судя по реакции пользователей сети, их больше интересовал наряд модели, а не победитель проекта, который получил контракт на миллион долларов.

Хайди Клум и Тим Ганн

Звезда надела переливающееся мини-платье с глубоким декольте, которое еле прикрывало бюстгальтер с пуш-ап-эффектом. В твиттере посчитали этот look «безвкусным» и тут же придумали десятки мемов.

Хайди Клум, победитель проекта Джонни Кота и Тим Ганн



Ого, это платье со встроенной грудью?

В этом платье Хайди была похожа на девушку с выпускного бала, которая слишком старалась.

Я убежден, что Хайди носит это платье задом наперед. Грудь Хайди Клум точно выиграла все награды в этот вечер. Она хотела привлечь больше внимания к своему бюсту, нежели к шоу на подиуме, поскольку грудь, кажется, вот-вот выпрыгнет из декольте. У Хайди плохой вкус,

— такие комментарии можно было найти под финальным эпизодом.

«Грудь Хайди на самом деле победила в шоу…».

«Почему все говорят об этом?! Серьезно?».

«Кто-нибудь должен объяснить Хайди Клум, что не стоит вести шоу о моде в таком наряде».

Среди жюри шоу Making the Cut — Наоми Кэмпбелл, Николь Ричи, Джозеф Альтузарра и Кьяра Ферраньи. А сама Хайди Клум является продюсером проекта. В этом сезоне главный приз (миллион долларов на развитие своего бизнеса) получил Джонни Кота за свою коллекцию под названием «Метаморфоза». Примечательно, что выпуск был снят до введения самоизоляции, ставшей обязательной из-за пандемии коронавируса.