 
 
Апрель 29th, 2020

Странное платье с декольте сделало Хайди Клум героиней мемов

На днях вышел финальный выпуск шоу о моде Making the Cut, который 46-летняя Хайди Клум ведет со своим давним коллегой Тимом Ганном — fashion-консультантом, известным по проекту «Подиум». Однако, судя по реакции пользователей сети, их больше интересовал наряд модели, а не победитель проекта, который получил контракт на миллион долларов.

 

Хайди Клум и Тим Ганн

Хайди Клум и Тим Ганн

 

Звезда надела переливающееся мини-платье с глубоким декольте, которое еле прикрывало бюстгальтер с пуш-ап-эффектом. В твиттере посчитали этот look «безвкусным» и тут же придумали десятки мемов.

 

Хайди Клум, Тим Ганн и победитель проекта

Хайди Клум, победитель проекта Джонни Кота и Тим Ганн

 

Ого, это платье со встроенной грудью?

В этом платье Хайди была похожа на девушку с выпускного бала, которая слишком старалась.

Я убежден, что Хайди носит это платье задом наперед.Грудь Хайди Клум точно выиграла все награды в этот вечер.Она хотела привлечь больше внимания к своему бюсту, нежели к шоу на подиуме, поскольку грудь, кажется, вот-вот выпрыгнет из декольте. У Хайди плохой вкус,

— такие комментарии можно было найти под финальным эпизодом.

 

"Грудь Хайди на самом деле победила в шоу..."

 

«Грудь Хайди на самом деле победила в шоу…».

 

"Почему все говорят об этом!!?Серьезно?"

 

«Почему все говорят об этом?! Серьезно?».

 

Кто-нибудь должен объяснить Хайди Клум, что не стоит вести шоу о моде в этом"

«Кто-нибудь должен объяснить Хайди Клум, что не стоит вести шоу о моде в таком наряде».

 

 

Среди жюри шоу Making the Cut — Наоми Кэмпбелл, Николь Ричи, Джозеф Альтузарра и Кьяра Ферраньи. А сама Хайди Клум является продюсером проекта. В этом сезоне главный приз (миллион долларов на развитие своего бизнеса) получил Джонни Кота за свою коллекцию под названием «Метаморфоза». Примечательно, что выпуск был снят до введения самоизоляции, ставшей обязательной из-за пандемии коронавируса.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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