Апрель 29th, 2020

Оля Полякова призналась,что приходится работать в залах без туалетов и справляться в ведро

Оля Полякова скоро совсем перестанет быть «Королевой ночи». Выкладывая свою болтовню с подругами по бизнесу,Оля совсем забывает об имидже артистки.

Как рассказала Полякова, перед выступлением она захотела в туалет, однако не решилась пойти, так как там была антисанитария. В итоге артистка решила идти на сцену, думая, что под воздействием адреналина все будет хорошо. Однако, как призналась сама Оля, через некоторое время она поняла, что не может долго терпеть. Полякова вышла к своим помощницам, и те принести ей ведро. Справлять нужду Оле пришлось за прямо за шторкой, где она переодевалась.



«Бывают такие залы – д*рьмо такое. Там облезлые залы, нет нормальных туалетов. Я в тот вонючий не захотела идти, и думаю – выйду на сцену, адреналин возьмет, ты уже ни о чем не думаешь, перетерплю… И где-то на 6-й песне я понимаю, что если сейчас не схожу в туалет – то просто описаюсь. А у меня же постоянные переодевания, гримерок нет – шторка натянута. Там все ходят, все видно. И тут я говорю своим девочкам, что больше не могу. Они принесли ведро. И тут я делаю свои дела, сверху с меня лифчик снимают, чтобы переодеть, тут какой-то мужчина идет мимо меня. Я стою по пояс голая и писаю. Ты понимаешь ужас этой ситуации?», — рассказала откровенно артистка.