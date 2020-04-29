Апрель 29th, 2020

Незаконно сформированные «республики» обеспокоены новым законом о рынке земли в Украине

Предводитель населения «Донецкой республики» Пушилин обвинил Зеленского в подписании антиукраинского закона.

«Посягнув на национальное достояние родной страны, этот человек не имеет права говорить о ее территориальной целостности», — заявил Пушилин.

По его словам, «громогласные заявления о возврате Донбасса» — это попытка вернуть под юрисдикцию Киева «плодородные, богатые земли Донецкого края». «Им не люди нужны, им нужна наша территория», — уверен Пушилин.

Глава ДНР добавил, что «украинская власть продолжает планомерно уничтожать бывшее некогда суверенное государство». «Физическое истребление своего народа, финансовое рабство, а теперь вот и продажа земли — это далеко не все методы, на которые способен киевский режим», — заявил Пушилин.

Он призвал жителей подконтрольной Киеву территории осознать «весь масштаб украинской трагедии».

28 апреля был подписан закон о рынке земли. Теперь каждый украинец может получить свои 2 га и потом продать их.