Названа основная причина поражения легких при коронавирусе

Появление осложнения можно распознать по уровню белка ферритина, который вырабатывается в печени.
Это открытие, считают исследователи, объясняет, почему поражение легочной ткани при COVID-19 можно увидеть только при проведении компьютерной томографии. Рентгенологическое исследование тут бессильно. Хотя обычную пневмонию оно «видит».
«То, что изменения в легких, которые возникают при коронавирусе, не похожи на пневмонию, первыми заметили китайские врачи, а потом подтвердили американцы и израильтяне», — отметил вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов профессор Леонид Лазебник.
Эксперт добавил, что избыток ферритина провоцирует «цитокиновый шторм» (или гиперцитокинемию), который в некоторых случаях становится причиной внезапной смерти пациентов.
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