Названа основная причина поражения легких при коронавирусе

Изменения в легких, возникающие при COVID-19, скорее всего, связаны с избытком железа в организме. Как оказалось, коронавирус способен повреждать ген гемоглобина, что приводит к блокировке атома железа. В результате образуется переизбыток железа, и в какой-то момент наступает кислородное голодание.

Появление осложнения можно распознать по уровню белка ферритина, который вырабатывается в печени.

Это открытие, считают исследователи, объясняет, почему поражение легочной ткани при COVID-19 можно увидеть только при проведении компьютерной томографии. Рентгенологическое исследование тут бессильно. Хотя обычную пневмонию оно «видит».

«То, что изменения в легких, которые возникают при коронавирусе, не похожи на пневмонию, первыми заметили китайские врачи, а потом подтвердили американцы и израильтяне», — отметил вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов профессор Леонид Лазебник.

Эксперт добавил, что избыток ферритина провоцирует «цитокиновый шторм» (или гиперцитокинемию), который в некоторых случаях становится причиной внезапной смерти пациентов.