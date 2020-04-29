Апрель 29th, 2020

На Марсе нашли гигантские ледяные лавины

Полярная шапка Марса в представлении художника ESA/DLR/FU Berlin; NASA MGS MOLA Science Team

Необычные полосы на склонах двух ударных кратеров на Марсе могут быть следами массивных лавин, сообщается в исследовании в журнале Planetary and Space Science. Планетологи предполагают, что эти лавины могли сойти около миллиона лет назад.

Около 15 лет назад исследователи заметили внутри одного из марсианских кратеров, расположенного в северном полушарии планеты, длинные гряды шириной от 15 до 80 метров. Внешне они были похожи на земные морены — обломки горных пород, перенесенные при медленном движении ледника. Изначально исследователи предполагали, что марсианские ледники могли сформироваться из диоксида углерода, так как температуры в области полюсов Красной планеты достаточно низки, чтобы удерживать его в замороженном состоянии, однако теперь ученые предложили альтернативную гипотезу. По их мнению, марсианский ледник мог быть образован из водяного льда, а полосообразные структуры в кратерах — это не морены, а следы сёрджей, быстро сошедших ледяных лавин.

Группа исследователей под руководством Сергея Красильникова (Sergey Krasilnikov) из Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН проанализировала мультиспектральные и радиолокационные данные о поверхности Марса, опубликованные NASA, а затем использовала эту информацию, чтобы создать модель лавин с помощью программы Rapid Mass Movement Simulation. Симуляции и расчеты, выполненные геологами, показали, что ледяные лавины действительно могли создать мореноподобные гряды на склонах кратеров.

Два кратера, содержащие мореноподобные гряды

Как и на Земле, лед на Марсе нарастает слой за слоем. По мнению ученых, около миллиона лет назад таким образом на окраине двух кратеров образовались крупные ледяные массивы высотой 150 и 100 метров, которые накопили слишком большую массу и в конечном итоге обрушились. Это привело к возникновению лавин, которые, согласно расчетам геологов, двигались со скоростью до 80 метров в секунду — примерно таких же скоростей они достигают и на нашей планете. Однако из-за того, что гравитация на Марсе слабее земной (примерно 38 процентов), они прошли гораздо большее расстояние: около 15 километров в первом кратере и около 12 километров во втором. В результате большая из них покрыла площадь в общей сложности равную 104 квадратным километрам, а меньшая — 78 квадратным километрам.

Модель ученых хорошо объясняет возникновение необычных полос на склонах марсианских кратеров, однако эксперты отмечают, что это лишь еще одна альтернативная гипотеза, а не окончательное разрешение загадки. Так, открытым остается вопрос, почему следы подобных лавины из водяного льда наблюдаются только в двух точках планеты, и, чтобы ответить на него, геологам понадобится больше данных.