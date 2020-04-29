Апрель 29th, 2020

Медики рассказали, от чего бывает пониженная температура

У многих людей иногда бывают периоды,когда температура не выше,а ниже положенной. Если такая ситуация продолжается несколько дней,то можно об этом говорить,как о симптоме болезни.

Чаще всего понижение температуры сопровождает болезни щитовидной железы.

В некоторых случаях низкая температура может быть связана с недостаточностью надпочечников. Так происходит при заболеваниях гипофиза и гипоталамуса, а также при болезни Аддисона.

Медики отметили, что самостоятельно диагноз поставить невозможно, и если вы наблюдаете низкую температуру тела долгое время, обязательно обратитесь к специалистам. Однако чаще всего температура тела снижается не из-за наличия опасных заболеваний, а из-за неправильного питания. С низкой температурой часто сталкиваются женщины, которые постоянно сидят на диетах или голодают.



Когда организм недополучает нужное количество калорий, обмен веществ начинает замедляться, что в итоге приводит к различным недомоганиям — появляются слабость, повышенная утомляемость, а также снижается температура тела. Если вы заметили все эти симптомы, прекратите голодать и начните правильно питаться. В противном случае результатом жесткой диеты станут серьезные проблемы со здоровьем.