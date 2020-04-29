 
 
Апрель 29th, 2020

Медики рассказали, от чего бывает пониженная температура

градусникУ многих людей иногда бывают периоды,когда температура не выше,а ниже положенной. Если такая ситуация продолжается несколько дней,то можно об этом говорить,как о симптоме болезни.

Чаще всего понижение температуры сопровождает болезни щитовидной железы.

В некоторых случаях низкая температура может быть связана с недостаточностью надпочечников. Так происходит при заболеваниях гипофиза и гипоталамуса, а также при болезни Аддисона.

Медики отметили, что самостоятельно диагноз поставить невозможно, и если вы наблюдаете низкую температуру тела долгое время, обязательно обратитесь к специалистам. Однако чаще всего температура тела снижается не из-за наличия опасных заболеваний, а из-за неправильного питания. С низкой температурой часто сталкиваются женщины, которые постоянно сидят на диетах или голодают.


Когда организм недополучает нужное количество калорий, обмен веществ начинает замедляться, что в итоге приводит к различным недомоганиям — появляются слабость, повышенная утомляемость, а также снижается температура тела. Если вы заметили все эти симптомы, прекратите голодать и начните правильно питаться. В противном случае результатом жесткой диеты станут серьезные проблемы со здоровьем.

Tags: , , , , | Category: Новости, Общество ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>