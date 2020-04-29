Апрель 29th, 2020

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала,что Бари Алибасов обманул ее и переписал квартиру на себя

В семье Лидии Федосеевой -Шукшиной не утихают скандалы связанные с ее имуществом.Не так давно,внучка Шукшиной продала квартиру ,которую подарила ей актриса. Лидию это возмутило и она попыталась отозвать сделку под предлогом,что ее муж Бари Алибасов не давал согласия на передачу квартиры внучке.Так же внучка продала и другую квартиру,в Финляндии.

После новостей о проданных внучкой квартирах Алибасов заявил, что хочет защитить ее «от возможных посягательств на имущество», а после повез к адвокату «под предлогом консультации». В офисе актрисе дали на подпись какие-то бумаги.

«Я спросила у Бари, что за документы. Муж улыбнулся и сказал: «Подписывай, Лида, подписывай, раз уж мы приехали». Адвокат показал, где мне необходимо расписаться. Подумала, наверное, договор на какие-нибудь книги или интервью», — поделилась Федосеева-Шукшина.

Более всего женщину удивило, зачем мужу потребовалась эта квартира именно сейчас. Ведь по их договоренности, по завещанию она и так перешла бы ему. А он, в свою очередь, должен был передать недвижимость внукам Лидии-Николаевны Фоме и Фоке.

На все расспросы о переоформлении жилплощади Алибасов отвечает, что беспокоиться не о чем. Однако никакой конкретики не дает. Лидия Николаевна предполагает, что Бари сам мог стать жертвой мошенников, но стыдится признаться в этом.

«Говорит, что это все формальность и квартира скоро вернется в мою собственность. «Лидушка, так было нужно». И снова никаких объяснений. А мне страшно», — процитировало 81-летнюю актрису одно из изданий.