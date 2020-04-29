Китай снизил налоги на $105 млрд для поддержки экономики

Китай по итогам января-марта текущего года сократил налоговое бремя и отчисления на социальное страхование с предприятий на 742,8 млрд юаней (около 105 млрд долларов). Об этом сообщил на пресс-конференции в среду представитель Главного налогового управления КНР Цай Цзыли.

«Снижение налоговой нагрузки на экономику КНР в первом квартале составило 742,8 млрд юаней (около 105 млрд долларов)», — сказал он.

«Как ожидается, во втором квартале текущего года темпы сокращения налоговой нагрузки на экономику КНР несколько снизятся. На фоне улучшения эпидемической ситуации ожидается возобновление темпов производства», — указал Цай Цзыли.

Он также отметил, что общий объем налоговых поступлений в первом квартале составил 3,48 трлн юаней (около 492,2 млрд долларов), что на 16,4% меньше по сравнению с январем-мартом прошлого года.

В условиях вспышки коронавируса власти Китая приняли меры поддержки предприятий, пострадавших от эпидемической ситуации. Так, многие компании были временно освобождены от фискальной нагрузки, либо она была для них уменьшена.

По итогам прошлого года Китай сократил налоговое бремя более, чем на 2 трлн юаней (около 282 млрд долларов), что соответствовало плану властей. В 2018 году налоговая нагрузка на экономику страны была сокращена на 184 млрд долларов (по курсу на момент публикации данных).