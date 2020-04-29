Китай снизил налоги на $105 млрд для поддержки экономики

Китай по итогам января-марта текущего года сократил налоговое бремя и отчисления на социальное страхование с предприятий на 742,8 млрд юаней (около 105 млрд долларов). Об этом сообщил на пресс-конференции в среду представитель Главного налогового управления КНР Цай Цзыли.
«Снижение налоговой нагрузки на экономику КНР в первом квартале составило 742,8 млрд юаней (около 105 млрд долларов)», — сказал он.
«Как ожидается, во втором квартале текущего года темпы сокращения налоговой нагрузки на экономику КНР несколько снизятся. На фоне улучшения эпидемической ситуации ожидается возобновление темпов производства», — указал Цай Цзыли.
Он также отметил, что общий объем налоговых поступлений в первом квартале составил 3,48 трлн юаней (около 492,2 млрд долларов), что на 16,4% меньше по сравнению с январем-мартом прошлого года.
По итогам прошлого года Китай сократил налоговое бремя более, чем на 2 трлн юаней (около 282 млрд долларов), что соответствовало плану властей. В 2018 году налоговая нагрузка на экономику страны была сокращена на 184 млрд долларов (по курсу на момент публикации данных).
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