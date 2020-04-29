Апрель 29th, 2020

Кемерон Диаз передумала отказываться от кино и планирует вернуться к сьемкам

Кемерон Диаз передумала и заявила о своем намерении вернуться в кино. Нужно отметить, что последний фильм с участием актрисы вышел в прокат 6 лет назад, а более 2 лет назад Диаз заявила, что решила завершить карьеру, поскольку хочет быть всегда рядом со своим мужем.

«Само собой, все хотят вернуться к съемкам. И я никогда не говорила «никогда» относительно продолжения актерской карьеры. Я вообще не тот человек, который говорит «никогда» о чем-нибудь. Так что да, я готова к возвращению», — подчеркнула актриса в своем последнем интервью.

Четыре месяца назад актриса родила дочь и именно сейчас еще рано говорить о возвращении к сьемкам.

Актриса вышла замуж в январе 2015 года. Уже через несколько месяцев после свадьбы папарацци подловили актрису и обратили внимание, что она перестала следить за собой и серьезно прибавила в весе. В декабре прошлого года Диаз впервые стала мамой.