Апрель 29th, 2020

Кайли Дженнер показала великолепную фигуру и свой новый бассейн

Кайли Дженнер очень нравится ее новое приобретение. У вечно грустной красавицы даже поднялось настроение и она начала улыбаться.

Как и все женщины она исправила свою депрессию покупками. Только сумма покупок у нее гораздо выше среднестатистической. Впрочем,она может это себе позволить. Самая молодая миллиардерша мира может развеять свою скуку покупкой не новой сумочки,а нового дома.

Теперь главное в этом доме не потеряться.

В особняке площадью почти 1800 квадратных метров имеется 7 спален, 14 ванных комнат, полностью укомплектованная всем чем только можно кухня, два кинотеатра — домашний и под открытым небом, несколько баров, игровые комнаты и спортивный зал. На прилежащей территории есть бассейн и баскетбольная площадка.

Размер некоторых комнат такой,что там проще ездить на велосипеде.

Наконец то Кайли есть куда пригласить гостей. Осталось только дождаться окончания карантина.