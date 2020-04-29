Апрель 29th, 2020

Как приготовить пиццу «Маргарита»: изучаем классический рецепт

Пицца «Маргарита» – традиционное итальянское блюдо, которое пользуется спросом в разных странах. Она всегда находится на первой позиции в меню профильных заведений и сервисов доставки готовой еды. Именно ее часто заказывают гости сети семейных пиццерий Пиццбург в период вынужденного карантина.

Секрет успеха этого блюда заключается в его простоте. Базовые ингредиенты – помидоры, сыр моцарелла, тесто, томатный соус, оливковое масло, листья базилика. Они придают пицце оригинальный вкус и аромат, который известен во всем мире. Для ее приготовления важно использовать именно эти компоненты, не заменяя их какими-либо аналогами.

Приготовление теста и запекание основы

Для одной пиццы потребуется 300 граммов теста. Его нужно раскатать для получения круга диаметром до 30 см и шириной около 2-3 см. На этом этапе стоит учесть несколько рекомендаций:

избежать деформации коржа при переносе поможет присыпанный мукой пергамент;

красивые бортики на готовом блюде создаются вручную путем загибания краев;

натуральный соус из помидоров можно заменить обычной томатной пастой, кетчупом.

Подготовленный круг из теста нужно равномерно покрыть соусом, полить сверху оливковым маслом. На противень его можно аккуратно переносить вместе с пергаментом. Для получения хрустящей корочки духовку необходимо разогреть до 250-270 градусов Цельсия. При такой температуре основу запекают в течение 5-8 минут.

Нарезка и выкладка других ингредиентов

Во время готовки можно заняться нарезкой моцареллы на пластины толщиной 5-10 мм, помидоров на ломтики около 3-5 мм. Бортики коржа в процессе запекания поднимаются, а тесто подрумянивается снизу. После этого его следует вытащить из духовки для раскладывания оставшихся ингредиентов.

От подготовленных пластин сыра отрываются небольшие кусочки и равномерно распределяются по кругу. Сверху выкладываются нарезанные помидоры. Пицца украшается листьями базилика, которые можно рвать или использовать целиком в зависимости от размера.

Завершающий этап приготовления блюда

На завершающей стадии пиццу повторно отправляют в разогретую духовку. Если при запекании коржа противень размещался на ее нижнем уровне, то теперь его нужно поставить сверху. Сыр должен полностью расплавиться и распределиться по всей поверхности круга.

Финальный этап обычно занимает 5-10 минут. После этого горячее блюдо извлекают из духовки и подают на стол. Дополнительно его можно украсить несколькими листьями свежего базилика. Если приготовить пиццу самостоятельно по какой-либо причине не удается, то можно просто заказать ее с доставкой на сайте pizzburg.com.ua .