 
 
Апрель 29th, 2020

Известный актер из Миллионера из трущоб умер

Актер из Миллионера из трущоб умер в больнице

Мужчина был госпитализирован накануне после инфекции толстой кишки и находился в отделении интенсивной терапии.

Известный индийский актер Ирфан Кхан умер в больнице. Об этом сообщает издание Opindia.

Отмечается, что накануне звезду Болливуда экстренно госпитализировали после инфекции толстой кишки. Актер находился в отделение интенсивной терапии.

Ирфан Кхан умер в возрасте 53 лет в индийском Мумбаи. Причина его смерти не уточняется.

В 2018 году у артиста диагностировали нейроэндокринную опухоль. Известно, что он лечился в Лондоне.

Ирфан Кхан известен по голливудским фильмам Миллионер из трущоб и Жизнь Пи, Мир Юрского периода, Новый Человек-паук, Инферно и других.

Category: Мир, Новости ﻿
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