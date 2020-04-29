Апрель 29th, 2020

Известный актер из Миллионера из трущоб умер

Мужчина был госпитализирован накануне после инфекции толстой кишки и находился в отделении интенсивной терапии.

Известный индийский актер Ирфан Кхан умер в больнице. Об этом сообщает издание Opindia.

Отмечается, что накануне звезду Болливуда экстренно госпитализировали после инфекции толстой кишки. Актер находился в отделение интенсивной терапии.

Ирфан Кхан умер в возрасте 53 лет в индийском Мумбаи. Причина его смерти не уточняется.

В 2018 году у артиста диагностировали нейроэндокринную опухоль. Известно, что он лечился в Лондоне.

Ирфан Кхан известен по голливудским фильмам Миллионер из трущоб и Жизнь Пи, Мир Юрского периода, Новый Человек-паук, Инферно и других.