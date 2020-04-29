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Израильский президент оцифровал свою внешность. Теперь с ним можно сделать селфи

Президент Израиля Реувен Ривлин оцифровал свою внешность и в дополненной реальности обратился к нации в честь Дня независимости. Чтобы посмотреть на его выступление, нужно перейти по этой ссылке и отсканировать QR-код на мобильном телефоне. После этого в комнате появится виртуальный Реувен Ривлин и поздравит с праздником.

В конце выступления президент Израиля предложит сделать селфи: «Знаете что? А давайте-ка селфанемся. Только у меня камеры с собой нет, так что вы за главного. Только не забудьте улыбнуться».

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Category: Видео, Израиль, Новости ﻿
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