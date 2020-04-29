Апрель 29th, 2020

Историю о гибели людей на перевале Дятлова планируют радикально пересмотреть

История с погибшими туристами на перевале Дятлова не может быть закрыта,пока нет достоверного ответа что же там,все таки,произошло. А до тех пор,можно только рассматривать все новые версии.

Некоторые исследователи считают,что,возможно, студенты стали жертвой столкновения советской и зарубежной разведок. Известно, что многие деятели нацистской Германии живо интересовались оккультизмом, а после 1945 г. многие ученые, участвовавшие в проекте «Аненербе», оказались на Западе и там продолжили свои изыскания.

Хотя в Советском Союзе интерес к мистике не поощрялся, тем не менее считалось, что нужно быть впереди Запада во всех областях, так что определенные разработки на эту тему все же велись.

Перевал на Урале шаманы-манси называли проклятым местом. Можно допустить, что полигон, созданный там якобы для метеорологических изысканий, был всего лишь прикрытием. В действительности речь шла об изучении оккультных наук. Возможно, уральской достопримечательностью заинтересовались и представители зарубежных разведок.

В связи с этим на свет вновь всплывает загадочная фигура Семена Золотарева – одного из самых таинственных участников группы погибших туристов. По слухам, он обучался в секретной школе НКВД, где готовили специальных радистов. Участники экспедиции отмечали, что его одежда была более «теплой». У него также была странная лыжная палка – возможно, Семен использовал ее как антенну. Неизвестно, точно ли в могиле Золотарева похоронен именно Семен или же это был совсем другой человек.

Вероятно, группу отправили в поход, чтобы проверить, как отреагируют на нее обитающие на перевале потусторонние силы, а Золотарев просто был двойным агентом. По мнению источника, эта версия объясняет все.

По-видимому, советская разведка решила переправить Золотарева в безопасное место, представив дело так, что все участники похода погибли. В итоге Семена вывезли в безопасное место, а остальные туристы просто стали жертвами, прикрывшими спасение ценного кадра. Для того чтобы западная разведка поверила, что их агент погиб, и была устроена бойня на перевале Дятлова.