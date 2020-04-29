Гигантский астероид опасно приблизился к Земле — ученые

29 апреля с Землей сблизится астероид 1998 OR2 — самый большой из известных науке потенциально опасных для нашей планеты объектов. В 2020 году он пролетит мимо Земли — на расстоянии в 6,3 млн км, однако в будущем может быть притянут приливными силами планеты и при падении нанести серьезные разрушения. «Хайтек» рассказывает об опасных для Земли астероидах, подобных 1998 OR2: как ученые рассчитывают их орбиту и отслеживают новые угрозы. Международный астрономический союз считает потенциально опасными астероиды, орбита которых приближается к Земле на 0,05 а. е. (около 7,5 млн км), а ширина составляет как минимум 100 м в поперечнике. У НАСА требования выше — потенциально опасными считаются объекты диаметром не меньше 140 м, орбита которых подходит к земной на 3 млн км.
На данный момент известно 1 489 потенциально опасных астероидов, соответствующих этим критериям. При этом обзор, проведенный спутником WISE от НАСА, обнаружил еще 4 700 кандидатов в объекты такого класса.
Хотя ученые считают, что непосредственной опасности для Земли ни один из этих объектов не представляет, отклонение астероидов от расчетной орбиты и падение на Землю может привести к серьезным разрушениям в густонаселенных районах. Такие астероиды падают на Землю примерно раз в 200–300 лет.
Однако объекты диаметром более 1 км могут уничтожить жизнь на Земле. Ученые прогнозируют, что падение такого объекта на один из континентов уничтожит на нем всё живое, а ударная волна поднимет в атмосферу столько пыли, что она перестанет пропускать достаточное количество солнечного света. Это приведет к резкому понижению температуры.
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