Гигантский астероид опасно приблизился к Земле — ученые

На данный момент известно 1 489 потенциально опасных астероидов, соответствующих этим критериям. При этом обзор, проведенный спутником WISE от НАСА, обнаружил еще 4 700 кандидатов в объекты такого класса.

Хотя ученые считают, что непосредственной опасности для Земли ни один из этих объектов не представляет, отклонение астероидов от расчетной орбиты и падение на Землю может привести к серьезным разрушениям в густонаселенных районах. Такие астероиды падают на Землю примерно раз в 200–300 лет.

Однако объекты диаметром более 1 км могут уничтожить жизнь на Земле. Ученые прогнозируют, что падение такого объекта на один из континентов уничтожит на нем всё живое, а ударная волна поднимет в атмосферу столько пыли, что она перестанет пропускать достаточное количество солнечного света. Это приведет к резкому понижению температуры.