Апрель 29th, 2020

Германия и Франция разработают танк-невидимку нового поколения

Leopard 2A5 Bundeswehr

Германия и Франция заключили соглашение о совместной разработке основного боевого танка нового поколения, который в будущем должен будет заменить устаревающие Leopard 2 и Leclerc. Как сообщает Defense Aerospace, новый проект получил название MGCS (Main Ground Combat System, основная наземная боевая система).

По условиям соглашения, стороны в ближайшие два года должны будут определить технические требования к перспективным машинам. Финансирование проекта стороны будут вести в равных долях. Завершить разработку нового основного боевого танка планируется к середине 2030-х годов.

Немецкий танк Leopard 2 был разработан в начале 1970-х годов и поступил на вооружение Германии в 1979 году. С тех пор машина прошла несколько модернизаций. Последней версией танка является Leopard 2A7+. Она была представлена в 2010 году.

Длина танка Leopard 2 с пушкой вперед в зависимости от версии составляет 9,6 или 10,9 метра, ширина — 3,7 или 3,8 метра, а высота — 2,8 или 3 метра. Машина с боевой массой до 62 тонн способна развивать скорость до 70 километров в час, а дальность ее хода составляет до 340 километров.

Танк оснащен гладкоствольной пушкой калибра 120 миллиметров с боезапасом на 42 выстрела и двумя пулеметами калибра 7,62 миллиметра с боезапасом на 4,8 тысячи патронов. Машина оснащена комбинированной противоснарядной броней.

В свою очередь французский танк Leclerc был разработан в 1980-х годах и поступил на вооружение в 1993 году. Машина прошла три серии модернизаций, последней из которых является Series XXI, представленная в 2010 году. Длина машины с пушкой вперед составляет 9,9 метра, ширина 3,6 метра, а высота 2,5 метра. Танк имеет боевую массу до 57,4 тонны и способен развивать скорость до 70 километров в час.

Дальность хода Leclerc составляет 550 километров. Танк вооружен гладкоствольной пушкой калибра 120 миллиметров с боезапасом на 40 выстрелов и двумя пулеметами калибра 12,7 и 7,62 миллиметра с боезапасом на 4,1 тысячи патронов. Leclerc оснащен комбинированной противоснарядной броней.