Апрель 29th, 2020

Фильмы, съемки которых остановили из-за эпидемии коронавируса

Из-за массовых приостановок съемочного процесса крупнейшие голливудские студии теряют деньги из-за простоя, а зрителям придется набраться терпения – фильмы, которые они так ждали, могут выйти на экран с большим опозданием.

«Миссия невыполнима»

Студия Paramount Pictures вынуждена была приостановить съемки очередной части франшизы «Миссия невыполнима-7″, проходившие в Венеции – по версии представителей студии, чтобы не подвергать опасности членов съемочной группы и подчиниться приказу мэрии города. Ситуация с эпидемией в Италии по-прежнему напряженная, поэтому неизвестно, когда съемки возобновятся. Впрочем, если учесть, что премьера картины намечена на 23 июля 2021 года, запас времени у ее создателей пока есть. Пока же съемочная группа внимательно следит за ситуацией в стране, чтобы продолжить работу, как только это станет возможным. Что касается исполнителя главной роли Тома Круза, то он – в отличие от режиссера Кристофера Маккуорри – в съемках в Италии не участвовал, так что подхватить вирус COVID-19 он там не мог.

«Матрица-4″

Творческую группу «Матрицы-4″ эпидемия коронавируса застала в Берлине, куда она прибыла, закончив работу в Сан-Франциско. Подготовка к съемкам была в разгаре, когда по указанию немецких властей были запрещены любые массовые мероприятия с участием более пятидесяти человек. Несмотря на то, что среди работавших над картиной не было выявлено ни одного заражения коронавирусом, студия Warner Bros. решила отложить съемки на неопределенное время. Дата выхода фильма на экраны назначена на 20 мая 2021 года, удастся ли съемочной группе уложиться в нужные сроки, пока непонятно. В данный момент продюсеры Paramount всерьез подумывают о том, чтобы перенести съемки в павильон в Англии – создание грандиозных декораций обойдется очень дорого, но все же неизмеримо дешевле, чем месяцы простоя.

«Бэтмен»

Поклонники супергеройского фильма о Бэтмене с нетерпением ждали десятой картины «Расширенной вселенной DC» студии Warner Bros. Интерес к ленте подогревал тот факт, что Бена Аффлека в главной роли заменил Роберт Паттинсон, да и весь актерский ансамбль – Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт и Колин Фарелл – сделал бы честь любой картине. Работу над «Бэтменом» решено было отложить в середине марта, о чем Warner Bros. сообщила на своем официальном сайте, заметив при этом, что она мониторит ситуацию, и как только эпидемия пойдет на спад, работа над картиной будет продолжена. Изначально ее премьеру планировали на лето 2021 года, теперь же сроки, скорее всего, будут пересмотрены.

«Элвис»

Работа над байопиком База Лурмана об Элвисе Пресли была приостановлена из-за заражения коронавирусом исполнителя одного из главных ролей – Тома Хэнкса – и его жены Риты Уилсон. Съемки проходили в Австралии, из которой была экстренно эвакуирована вся группа. Представители по связям с общественностью студии Warner Bros. сделали официальное заявление для прессы, в котором отметили, что приоритет их компании – здоровье и безопасность сотрудников, работающих по всему миру, поэтому они примут все возможные меры, чтобы их защитить. В результате Хэнкс с женой попали в больницу, откуда выздоровевшими выписались 7 марта, а съемки «Элвиса» перенесли на неопределенное время. Изначально премьера картины планировалась на 1 октября 2021 года, но успеют ли теперь ее создатели все сделать в срок, большой вопрос.

«Фантастические звери-3″

Заморожена на неопределенное пока время и последняя часть трилогии «Фантастические звери», над которой работает режиссер Дэвид Йейтс, снимавший первый фильм фантазийной серии. Работа должна была начаться в конце марта в Лондоне, но эпидемия коронавируса внесла свои коррективы – съемочный процесс пришлось заморозить. Интересно, что съемки картины переносились уже два раза, в том числе и из-за того, что исполнителю роли Гелерта Гриндельвальда, Джонни Деппу, приходилось отвлекаться на судебные разбирательства с бывшей супругой Эмбер Херд. Но стоило ему выиграть очередной суд, а продюсерам – перевести дух, как в дело вмешалась эпидемия COVID-19: судя по всему, неоднократные простои значительно увеличат стоимость производства третьих «Фантастических зверей». До нынешних событий премьера фильма была назначена на 12 ноября 2021 года.

Из-за эпидемии коронавируса приостановлены также съемки таких фильмов, как «Мир Юрского периода-3″, «Король Ричард» (в главной роли – Уилл Смит), «Аллея кошмаров» (в постановке оскароносного мексиканского режиссер Гильермо дель Торо), супертолерантная «Русалочка» (сестер главной героини играют темнокожие актрисы), «Последняя дуэль» (в главных ролях Мэтт Деймон и Бен Аффлек), сиквел популярной комедии 80-х годов ХХ века «Уменьшенные», «Питер и Венди» (новая работа Дэвида Лоури), экранизация марвеловского комикса «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Самаритянин» (фантастическая драма с Сильвестром Сталлоне в главной роли).