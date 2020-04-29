Апрель 29th, 2020

Джиджи Хадид ждет ребенка

Вчера СМИ облетела новость, что 25-летняя Джиджи Хадид и ее 27-летний возлюбленный Зейн Малик готовятся к рождению первенца. Новость стала неожиданностью для поклонников модели, так как ее отношения с музыкантом нельзя было назвать стабильными — за все время своего романа пара неоднократно расставалась и сходилась вновь. Однако о создании семьи Джиджи, как оказалось, задумывалась уже давно.

Я думаю, что, когда стану старше, я заведу семью. Я не знаю, всегда ли буду работать моделью,

— говорила она два месяца назад в интервью журналу i-D.

Инсайдер из окружения звезды рассказал, что Джиджи всегда хотела создать семью именно с Маликом.

Они с Зейном так любят друг друга. Когда Джиджи и Зейн снова сошлись в конце прошлого года, казалось, что между ними никогда не было разлада. Они знали, что между ними есть что-то особенное. Их семьи очень счастливы,

— поделился анонимный источник.

Сейчас модель, по информации инсайдеров, находится на 20-й неделе беременности. Свое интересное положение она держала в секрете — о том, что она готовится стать мамой, знали лишь ее близкие и друзья.

В минувшие выходные Хадид отметила свой 25-й день рождения. На празднике, помимо ее родных, присутствовал и ее бойфренд. Тот день Джиджи назвала «самым сладким днем». Стоит отметить, что свое интересное положение звезда умело скрывает — на снимках разглядеть ее округлившийся живот практически невозможно.



Впервые же о романе Джиджи и Зейна стало известно в 2015 году. Об их очередном воссоединении стало известно в начале этого года.