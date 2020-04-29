Апрель 29th, 2020

Диетологи определили блюда, от которых быстрее всего наедаются





Чувство аппетита контролируется с помощью гормонов, а разная еда по-разному стимулирует их производство. Например, если на завтрак съесть яйца или натуральный йогурт, то похудение будет на 65% эффективнее. Доказано, что белок насыщает лучше углеводов и жиров и хорошо подавляет чувство голода. Это его свойство используется в кетодиетах, пишут «Дни».



Настоящий бой чувству голода способна дать перловая каша. Это просто «звезда диет», рассказал диетолог Энн Нильсон. Уникальное сочетание пищевых волокон в желудке вызывает массированное производство гормонов, блокирующих его.



Быстро заполняет желудок при малом объеме водянистая пища. Поэтому на обед до сих пор никто не придумал ничего лучше супа или борща. Эта пища имеет низкую энергетическую плотность, что позволяет насыщаться меньшим количеством еды.



Лучше всего другого действует на аппетит и овощной салат. Механизм его действия иной — растительная клетчатка разбухает в желудке, превращая жидкость в гель, это заполняет желудок, вызывая чувство сытости, стимулирует перистальтику, а также служит питательной средой для бактерий, вырабатывающих гормоны.



Жир же, который используется для заправки салатика, в небольших количествах усваивается гораздо лучше. Наблюдения подтверждают, если перед плотным обедом вначале съесть небольшую порцию салата, порция основного блюда будет намного меньше.