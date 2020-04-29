Билл Гейтс составил прогноз мирового коллапса

В недавнем интервью газете Le Figaro американский миллиардер Билл Гейтс высказался о COVID-19 и возвращении всего мира к нормальной жизни.
Мы не вернемся к нормальной жизни раньше, чем через год или два. Мы можем выйти из этого первого этапа, выстроив систему деятельности, которая позволит исключить риск возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования эпидемии… С помощью системы тестирования и отслеживания мы можем быстро определить области заражения и контролировать их. Но мы не вернемся к совершенно нормальной деятельности, потому что люди будут очень обеспокоены возможностью заражения и резко изменят свое поведение… Даже решения властей не вернут их на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация могут предотвратить смертельный исход ,— сказал Гейтс.
«Лекарством» от пандемии предприниматель считает вакцину, разработку которой финансирует, — в интервью он поделился планом создания 14 миллиардов доз.
Отношение к ВОЗ с началом пандемии коронавируса тоже изменилось: возникли сомнения в независимом взгляде организации на вакцинацию. Дональд Трамп, к примеру, приостановил финансирование ВОЗ, обвинив в неверной оценке и прогнозе эпидемии COVID-19.
В интервью Le Figaro Билл Гейтс признал, что в 2015 году выступил с лекцией, предсказывающей пандемию.
Вот этой вакциной он всех и убьет…