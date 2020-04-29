Бассейн, загар, игры с дочкой и TikTok: как проходит самоизоляция Кайли Дженнер

Самоизоляция 22-летней Кайли Дженнер больше напоминает отдых на фешенебельном курорте, чем жесткие ограничения в четырех стенах — по крайней мере, именно так все выглядит на фотографиях и видеороликах звезды реалити-шоу.

Например, несколько часов назад Кайли опубликовала новую серию снимков, сделанных у бассейна ее особняка в Беверли-Хиллз. На фото Дженнер в разных ракурсах демонстрирует свою фигуру. Снимки, судя по всему, были сделаны подругой Кайли, Стасси Караниколау, с которой они вместе проводят самоизоляцию.

Кайли Дженнер

Тако во вторник,

— подписала новую серию снимков Кайли Дженнер.

В комментариях роскошным режимом самоизоляции Кайли Дженнер восхитились не только многочисленные подписчики, но и ее звездные друзья, а также ее старшая сестра Хлое — она призналась, что завидует Кайли.

На днях Кайли Дженнер также опубликовала видеоролик, снятый возле бассейна: в кадре звезда принимает солнечные ванны и обмазывает свое тело маслом для загара.

Однако на самоизоляции Кайли не только отдыхает у бассейна, но и развивает свой TikTok-аккаунт, который за минувшую неделю пополнился танцем с тверкингом.

Много времени на карантине Дженнер также уделяет своей двухлетней дочери Сторми — вместе они играют, смотрят фильмы и дурачатся. Довольно часто их навещает экс-бойфренд Кайли, Трэвис Скотт. Своими регулярными визитами к семье рэпер только подогревает слухи о своем воссоединении с Дженнер, которые появились еще в конце февраля.