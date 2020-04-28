Видеообращение пьяной Мерил Стрип стало вирусным в сети

70-летняя Мерил Стрип вместе с коллегами по актерскому цеху, 67-летней Кристин Барански и 49-летней Одрой Макдональд, отпраздновала 90-летие композитора Стивена Сондхайма. Три кинозвезды исполнили в сети популярную в 1970-х песню The Ladies Who Lunch из бродвейского мюзикла «Компания» (Company), написанного им. Актрисы образовали виртуальное трио, встретившись в Zoom за бокалом вина и мартини.

Мерил Стрип

Выступление Стрип в белом банном халате, которая пела и одновременно готовила себе коктейль, стало мемом. Некоторые интернет-пользователи вспомнили, что ровно год назад в это время в мировой прокат вышел фильм «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame).

Это наш вариант фильма «Мстители: Финал». Это видео добавило мне десять лет жизни, — комментировали в твиттере домашнее исполнение актрисами песни The Ladies Who Lunch.

Кристин Барански

Видеопоздравление композитору записали еще Джейк Джилленхол, Нил Патрик Харрис и другие знаменитости.