Апрель 28th, 2020

Вечная жизнь в сети — Instagram сделал виртуальное кладбище погибшим от пандемии

В связи с пандемией коронавирус COVID-19 и огромной смертностью в сети Instagram решили присваивать страницам умерших поминальный статус. Такие аккаунты можно будет кому-нибудь редактировать, а весь контент с них не будет появляться в разделе «Интересное».



В компании пояснили, что делают все возможное, чтобы рассматривать все запросы. Однако продолжать работу могут не все специалисты по обработке запросов, поэтому удаление учетной записи или установление памятного статуса может занять больше времени.



«Приносим извинения и выражаем соболезнования в связи с утратой», — говорится в сообщении.

Аккаунты в памятном статусе имеют следующие особенности:



Никто не сможет войти в аккаунт Instagram.

Профили таких аккаунтов выглядят так же, как и обычные.

Публикации, которыми поделился умер человек, остаются в Instagram и видно избранной для них аудитории.

Такие учетные записи не появляются в общедоступных местах, например, в разделе «Интересное».



После установки памятного статуса никто не сможет изменить публикации или информацию аккаунта, в том числе:



Фото и видео, которые он добавил в свой профиль.

Комментарии к публикациям, которые умерший человек добавил в свой профиль.

Настройки конфиденциальности профиля.

Текущее фото профиля, список подписчиков и людей, на которых умерший муж был подписан.