В Японии засомневались в возможности проведения Олимпиады в Токио до создания вакцины от коронавируса

Если к 2021 году не появится эффективная вакцина от коронавируса, то проведение Олимпийских игр в Токио, перенесенных на 2021 год, окажется сложной задачей, считает глава Медицинской ассоциации Японии Еситакэ Екокура.

Выступая перед журналистами, чиновник подчеркнул, что речь идет не о том, должна ли Япония принимать Олимпиаду, а о том, что сделать это будет трудно, передает «Интерфакс»

Еситакэ также отметил необходимость увеличить охват тестирования на наличие коронавируса, чтобы отследить тенденцию к снижению числа инфицированных.

На данный момент в Японии было зарегистрировано 14153 случая заражения коронавирусом при 385 летальных исходах.