 
 
Апрель 28th, 2020

В Японии засомневались в возможности проведения Олимпиады в Токио до создания вакцины от коронавируса

Если к 2021 году не появится эффективная вакцина от коронавируса, то проведение Олимпийских игр в Токио, перенесенных на 2021 год, окажется сложной задачей, считает глава Медицинской ассоциации Японии Еситакэ Екокура.
Выступая перед журналистами, чиновник подчеркнул, что речь идет не о том, должна ли Япония принимать Олимпиаду, а о том, что сделать это будет трудно, передает «Интерфакс».
Еситакэ также отметил необходимость увеличить охват тестирования на наличие коронавируса, чтобы отследить тенденцию к снижению числа инфицированных.
На данный момент в Японии было зарегистрировано 14153 случая заражения коронавирусом при 385 летальных исходах.

Category: Мир, Новости ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>