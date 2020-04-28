В России тотально горит Сибирь

Площадь лесных пожаров в России за последние сутки снова выросла почти в полтора раза, сообщили в федеральной Авиалесоохране.

В стране зафиксированы 75 очагов общей площадью 60 тыс. га, пожароопасный сезон открыт в 73 субъектах.

Наибольшая площадь горения — в Забайкальском крае (27 033 га), на втором месте — Буряти (10 168 га), далее следуют Хакасия (6 003 га), Иркутская область (5 163 га) и Тува (5 254 га).

Сложная ситуация также в Красноярском крае и Амурской области, пожары меньшей площади — в Томской области, Хабаровском крае и на Алтае.

«На 00:00 мск 28 апреля 2020 на территории Российской Федерации действовало 75 лесных пожаров на площади 60 414 га, по которым проводились работы по активному тушению», — гласит сообщение.

На всей территории Забайкальского и Красноярского краев действует режим чрезвычайной ситуации.