В России начнется обязательная регистрация смартфонов

В России с середины 2021 года может стать обязательной регистрация смартфонов по заводском номеру (IMEI), пишет «Коммерсант»

По информации издания, законопроект проходит согласование в администрации президента, после чего может быть внесен на рассмотрение Госдумы. Газета отмечает, что регистрировать устройства будут обязаны импортеры — как продавцы, так и частные лица, купившие смартфон за рубежом. При этом регистрация уже используемых на территории страны устройств будет бесплатной, однако после вступления закона в силу импортеры новых устройств будут обязаны оплачивать эту услугу.

Целью проекта называют борьбу с кражами и ограничение непрямых поставок смартфонов. Предполагается, что в дальнейшем операторы смогут блокировать потерянные или украденные устройства.