В рейтинге лучших хорроров победил фильм Хичкока

Один из популярных телеканалов составил рейтинг лучших хорроров всех времен. Лидером в списке стал фильм Альфреда Хичкока «Психо» (1960 год).
Второе место в рейтинге заняла фантастическая картина Ридли Скотта «Чужой» (1979 год).
В десятку лидеров вошли «Носферату. Симфония ужаса» (1922 год) Фридриха Мурнау, психологический триллер Романа Полански «Ребенок Розмари» (1968 год), ленты Джона Карпентера «Хэллоуин» (1978 год) и «Нечто» (1982 год), «Сияние» (1980 год) Стэнли Кубрика, «Изгоняющий дьявола» (1973 год) Уильяма Фридкина, «Ночь живых мертвецов» (1968 год) Джорджа А. Ромеро и «Челюсти» (1975 год) Стивена Спилберга.
Рейтинг лучших хорроров был составлен с учетом оценок фильмов сайтов Rotten Tomatoes, IMDB, Metacritic, Thrillist, EmpireOnline, Inderwire, Фильмпро, КиноПоиск.
Второе место в рейтинге заняла фантастическая картина Ридли Скотта «Чужой» (1979 год).
В десятку лидеров вошли «Носферату. Симфония ужаса» (1922 год) Фридриха Мурнау, психологический триллер Романа Полански «Ребенок Розмари» (1968 год), ленты Джона Карпентера «Хэллоуин» (1978 год) и «Нечто» (1982 год), «Сияние» (1980 год) Стэнли Кубрика, «Изгоняющий дьявола» (1973 год) Уильяма Фридкина, «Ночь живых мертвецов» (1968 год) Джорджа А. Ромеро и «Челюсти» (1975 год) Стивена Спилберга.
Рейтинг лучших хорроров был составлен с учетом оценок фильмов сайтов Rotten Tomatoes, IMDB, Metacritic, Thrillist, EmpireOnline, Inderwire, Фильмпро, КиноПоиск.
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