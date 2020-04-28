 
 
Апрель 28th, 2020

В рейтинге лучших хорроров победил фильм Хичкока

психоОдин из популярных телеканалов  составил рейтинг лучших хорроров всех времен. Лидером в списке стал фильм  Альфреда Хичкока «Психо» (1960 год).

Второе место в рейтинге заняла фантастическая картина Ридли Скотта «Чужой» (1979 год). 

В десятку лидеров вошли «Носферату. Симфония ужаса» (1922 год) Фридриха Мурнау, психологический триллер Романа Полански «Ребенок Розмари» (1968 год), ленты Джона Карпентера «Хэллоуин» (1978 год) и «Нечто» (1982 год), «Сияние» (1980 год) Стэнли Кубрика, «Изгоняющий дьявола» (1973 год) Уильяма Фридкина, «Ночь живых мертвецов» (1968 год) Джорджа А. Ромеро  и «Челюсти» (1975 год) Стивена Спилберга.

Рейтинг лучших хорроров был составлен с учетом оценок фильмов сайтов Rotten Tomatoes, IMDB, Metacritic, Thrillist, EmpireOnline, Inderwire, Фильмпро, КиноПоиск.

Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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