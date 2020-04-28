Апрель 28th, 2020

В Австрии с мая отменят режим изоляции

Режим изоляции, введенный в Австрии в связи с пандемией коронавируса, перестанет действовать с начала мая, сообщил министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер.

С 1 мая жителям будет разрешено выходить на улицу и собираться группами не более 10 человек. Однако гражданам рекомендуют соблюдать в общественных местах дистанцию в один метр.

В мае также начнут поэтапно открываться школы, а с середины месяца, при благоприятных условиях, — рестораны, бары, торговые центры, парикмахерские и гостиницы.

Режим изоляции действует в Австрии с 16 марта. По данным университета Джонса Хопкинса, всего в стране зарегистрированы более 15 тысяч случаев заражения COVID-19. От болезни умерли 549 человек.