Апрель 28th, 2020

Ученые научились предсказывать самоубийства

Американские ученые обучили вероятностную модель по данным о пациенте предсказывать вероятность самоубийства за два года до его совершения. Для этого они воспользовались данными о 3,7 миллиона пациентов, из которых с собой покончили около 39 тысяч, и обучили на них байесовский классификатор. Предсказать удалось 38 процентов всех случаев самоубийств с точностью до 90 процентов. Среди факторов, предсказывающих вероятность самоубийства, наиболее значимыми оказались психические расстройства и злоупотребление алкоголем и наркотиками, пишут ученые в JAMA Network Open.

Согласно последнему отчету ВОЗ, опубликованному в сентябре 2019 года, самоубийство — вторая по распространенности причина смерти среди молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет (первое место занимает смерть в результате ДТП). Для регуляции такой динамики правительства некоторых стран вводят различные ограничительные меры, а наиболее используемыми стратегиями считаются ограничение доступа к возможным способам самоубийства (например, запреты на продажу отравляющих веществ) и цензура СМИ. При этом число самоубийств все равно продолжает расти — причем не только в развивающихся странах, но и в развитых.

Более действенным способом сокращения количества самоубийств может быть их своевременная профилактика, но предсказать попытку суицида наверняка может быть очень сложно. Так, прошлогодний метаанализ показал, что наличие суицидальных мыслей не всегда коррелирует с реальной последующей попыткой самоубийства: согласно полученным данным, около 60 процентов покончивших с собой не высказывались о своих намерениях. Интересно, что отсутствие подобной зависимости наблюдалось как у психиатрических пациентов, так и у здорового населения.

При этом, разумеется, определенная зависимость между риском самоубийства и показателями здоровья все же есть: например, у склонных к суицидальным мыслям людей такой риск растет при злоупотреблении некоторыми веществами. Джордан Смоллер (Jordan Smoller) из Общеклинической больницы штата Массачусетс и его коллеги решили подробно разобрать совокупности таких факторов и их влияние на риск самоубийства. Для этого они воспользовались данными о здоровье 3,7 миллиона участников пяти разных медицинских исследований. Для каждой выборки ученые оценили взаимосвязь между определенными показателями здоровья участников и самоубийствами с помощью простой вероятностной модели — наивного байесовского классификатора: половину данных из каждого исследования брали для обучения, половину — для проверки.

За все время исследований и анализа данных было зарегистрировано 39162 случая самоубийств — около 1,1 процента от общей выборки. Факторы, коррелирующие со смертью в результате самоубийства, были разными для разных выборок — в первую очередь из-за разнящихся демографических данных.

Самыми распространенными факторами оказались диагностированные психические расстройства и состояния (в частности, биполярное расстройство и пограничное расстройство личности) и злоупотребление алкоголем и наркотиками, а также зависимость от них. Кроме того, в список факторов вошли, например, открытые раны конечностей и пережитое нападение с применением холодного оружия. Эти факторы могут быть косвенными: применение опиоидов против боли может привести к их злоупотреблению и наркотической зависимости, а нападение — к симптомам посттравматического стрессового расстройства.

В целом, по всем пяти выборкам вероятностным моделям удалось предсказать 38 процентов случаев самоубийств в среднем за 2,1 года до их совершения с точностью до 90 процентов. Разумеется, использовать такую модель как единственный способ предсказания и преждевременной профилактики суицида нельзя — во многом из-за недостаточной эффективности. При этом выделение вероятных факторов может помочь в профилактике лечащим врачам — даже если эти факторы, как, например, открытые раны, — скорее всего косвенные.