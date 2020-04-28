Апрель 28th, 2020

У вас ужасный вкус: поклонников возмутило фото Ирины Шейк с Путиным

Известная супермодель российского происхождения Ирина Шейк столкнулась с большой порцией критики из-за фото с книгой о Владимире Путине.

В своем Instagram модель выложила снимок, который подписала Я остаюсь дома.

Армия поклонников Шейк довольно резко прокомментировала ее пост: модели напомнили о российской оккупации территорий Украины и Грузии, а также посоветовали переехать из США обратно на родину.

К слову, фото Ирины Шейк, где она лежит на диване с книгой Путин, является рекламной кампанией именитого бренда Suspicious, инфлюенсерамы которого также являются сестры Хадид и Кайли Дженнер.

Ни Ирина Шейк, ни модная компания пока никак не отреагировали на скандал в комментариях.