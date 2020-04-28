У вас ужасный вкус: поклонников возмутило фото Ирины Шейк с Путиным

Известная супермодель российского происхождения Ирина Шейк столкнулась с большой порцией критики из-за фото с книгой о Владимире Путине.
В своем Instagram модель выложила снимок, который подписала Я остаюсь дома.
Армия поклонников Шейк довольно резко прокомментировала ее пост: модели напомнили о российской оккупации территорий Украины и Грузии, а также посоветовали переехать из США обратно на родину.
К слову, фото Ирины Шейк, где она лежит на диване с книгой Путин, является рекламной кампанией именитого бренда Suspicious, инфлюенсерамы которого также являются сестры Хадид и Кайли Дженнер.
Ни Ирина Шейк, ни модная компания пока никак не отреагировали на скандал в комментариях.
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