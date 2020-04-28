 
 
Апрель 28th, 2020

Стало известно, сколько стоит одно слово Тома Круза в кадре

Сколько стоит одно слово Тома Круза в кадре

Стало известно, во сколько киностудиям обходится каждое слово, произнесенное Томом Крузом на съемочной площадке при включенной камере. Об этом пишет издание CinemaBlend.

Так вот, одно слово звезды обходится в 7 тысяч долларов (не сообщается, учитываются ли при подсчетах служебные части речи и междометия). А десять секунд съемки актера обходятся в 200 тысяч долларов.

Ресурс опубликовал стоимость слов и других голливудских звезд. К примеру, каждое слово Джонни Деппа стоит 4,8 тысячи долларов.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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