Апрель 28th, 2020

Саакашвили пока не удалось триумфально вернуться в украинскую политику

Михаил Саакашвили немного поторопился с празднованием по поводу новой должности и заявлениями о своей программе выхода из кризиса.

Нардепы фракции «Слуга народа» заблокировали его кандидатуру, и правительству пришлось отозвать представление на неопределенный срок.

Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим «сливом». Назначение заблокировано и не понятно, состоится ли вообще.По его данным, из 248 депутатов только 140 – 170 представителей «Слуги народа» были готовы отдать свой голос за Саакашвили, несмотря на то что его кандидатуру предложил сам президент Владимир Зеленский.

Впрочем, Офис президента отказываться от сотрудничества с Саакашвили не собирается: там обдумывают, что ему предложить вместо должности вице-премьера по реформам.