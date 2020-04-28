Апрель 28th, 2020

После сим-карт по паспорту, в России введут регистрацию смартфонов

В России собираются сделать обязательной регистрацию смартфонов. Обязательной регистрация станет уже с 1 июля следующего года. И она будет платная.



В тексте законопроекта сказано, что в Российской Федерации вводится платная регистрация всех гаджетов, работающих в сетях операторов сотовой связи и имеющих международный идентификатор мобильного оборудования IMEI.

Авторы законопроекта объясняют, что обязательная регистрация электронных устройств поможет более эффективно бороться с кражами смартфонов. Кроме того, это облегчит жизнь официальным дистрибьюторам, поскольку ограничит косвенные поставки техники в страну.



Следует отметить, что платной процедура будет только лишь для новых устройств. Однако регистрировать придется и технику, которую граждане ввозят из-за границы самостоятельно.

В ином случае оплачивать регистрацию будут дистрибьюторы. Стоимость регистрации невысокая — на данный момент авторы законопроекта предлагают ограничиться 100 рублями.

Правда, для смартфонов с 2 сим-картами придется регистрировать оба IMEI, и, соответственно, заплатить придется уже 200 рублей. Гаджеты, не прошедшие регистрацию, будут блокироваться мобильными операторами.