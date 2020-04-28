Апрель 28th, 2020

Польша решила попробовать арестовать активы газопровода «Северный поток-2»

Варшава решила попробовать арестовать активы газопровода «Северный поток-2», заявил заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с Wprost.



По его словам, это может затормозить процесс строительства ветки газопровода. Кроме того, Ковальский считает необходимым отказаться от каких-либо уступок в отношении «Газпрома» в контексте взыскания шести миллиардов злотых (около 1,5 миллиарда долларов), которые якобы причитаются Польше в Стокгольме по Ямальскому контракту.



Как пояснил Ковальский, у Варшавы есть «юридические инструменты» для взыскания с «Газпрома» этих средств. Однако в «Газпроме» ранее указали, что еще рассматривают решение арбитража и пока считают преждевременным оценивать сумму будущих выплат.



В Польше утверждают, что арбитраж обязал российскую компанию уплатить 1,5 миллиарда долларов. В Стокгольме признали справедливыми требования PGNiG об изменении формулы цены в рамках действующего контракта и связи ее с котировками газа на европейском рынке. Речь идет о поставках, которые проводились в период с 1 января 2014 года.