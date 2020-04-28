Апрель 28th, 2020

Оля Полякова организовала онлайн-бизнес

Оля Полякова давно уже перешла на онлайн-бизнес. Теперь певица зарабатывает видео-поздравлениями. Артистка запустила интернет-платформу, через которую любой желающий может заказать короткое поздравление или видео-звонок от звезды.

Эксклюзивное видео-поздравление от Оли Поляковой до 30-секунд.

Прямой видео-звонок от Оли Поляковой до 2-х минут в удобном для клиента мессенджере и личное общение с артистом.

Корпоративная конференц-связь с Олей Поляковой до 5 минут. Артистка подключается к Zoom-конференции и поднимает настроение компании.

Цены за такую онлайн-встречу с Поляковой не маленькие (2000, 5000 и 10000 тысяч гривен), но оправданные. По словам исполнительницы, 50 процентов от вырученных средств она передаст в благотворительный фонд «Жизнелюб» в поддержку пожилых людей на период карантина.

В начале апреля Полякова создала авторскую версию телевизионного канала в прямом эфире Инстаграм, где делится своими мыслями на тему «психологии», занимается спортом, готовит, играет в игру «Правда или действие» вместе с другими украинскими и зарубежными артистами и рассказывает сказки на ночь.