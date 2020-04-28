Ольга Куриленко показала, как подстригла сама себя

Голливудская звезда украинского происхождения снялась без макияжа и показала, как выглядит утром.
«Девушка Бонда» Ольга Куриленко подстригла себе челку, находясь на карантине. Снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.
Голливудская актриса снялась абсолютно без макияжа, получив множество комплиментов от подписчиков. Также Куриленко показала, как выглядят ее волосы утром.
Актриса отметила, что у нее вьющиеся от природы волосы, предоставив фотофакт. Затем звезда выровняла челку, которая полностью закрыла ее глаза и нос.
Также Куриленко продемонстрировала результат самостоятельной стрижки.
Leave a Reply