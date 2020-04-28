 
 
Апрель 28th, 2020

Ольга Куриленко показала, как подстригла сама себя

Голливудская звезда украинского происхождения снялась без макияжа и показала, как выглядит утром.

«Девушка Бонда» Ольга Куриленко подстригла себе челку, находясь на карантине. Снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Голливудская актриса снялась абсолютно без макияжа, получив множество комплиментов от подписчиков. Также Куриленко показала, как выглядят ее волосы утром.

Актриса отметила, что у нее вьющиеся от природы волосы, предоставив фотофакт. Затем звезда выровняла челку, которая полностью закрыла ее глаза и нос.

Также Куриленко продемонстрировала результат самостоятельной стрижки.

 

 

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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